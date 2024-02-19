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В Испании нашли мертвым пилота Кузьминова, похитившего российский военный вертолет
В Испании нашли мертвым пилота Кузьминова, похитившего российский военный вертолет — СМИhttps://racurs.ua/n192545-v-ispanii-nashli-mertvym-pilota-kuzminova-pohitivshego-rossiyskiy-voennyy-vertolet-smi.htmlРакурс
В Іспанії знайдений мертвим Максим Кузьмінов, який викрав і перегнав до України вертоліт Мі-8.
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По це написала іспанська газета Il Correspondente.
За інформацією видання, Кузьмінова застрелили на підземному паркінгу в громаді Вільяхойоса.
Наразі іспанська поліція не коментувала цю новину.
Офіційно смерть Кузьмінова досі не підтверджена. Про те, що це саме його було вбито в Іспанії, пишуть поки що лише ЗМІ.
Раніше російські спецпризначенці повідомляли, що отримали наказ на ліквідацію льотчика.
Кузьмінов у вересні 2023 року заявив, що під час фінальної стадії операції вмовляв членів екіпажу здатися українській стороні, але вони злякалися, почали поводитися агресивно і після посадки побігли в бік кордону.
Також за словами пілота, він «не просто викрав гелікоптер, а офіційно перегнав із точки, А в точку Б», оскільки заздалегідь були погоджені маршрут і місце посадки.
Кузьмінов ще до переходу на бік України «зливав» важливу інформацію про військові об'єкти у рф.
Можу підтвердити, що інформація, передана пілотом ще до того, як він потрапив на територію України, вже була надзвичайно важливою як для захисту українського неба, так і для ураження цілей на території держави-агресора, — розповідав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
Начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, коментуючи проведення спецоперації, сказав, що у розробці перебувають ще кілька осіб.
Таке спілкування у нас продовжується зі ще кількома особами. А те, що сталося — це просто додасть впевненості тим людям, які ще вагаються, — сказав Буданов.
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