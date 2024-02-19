Липецкую фабрику Порошенко национализировали на россии

https://racurs.ua/n192543-lipeckuu-fabriku-poroshenko-nacionalizirovali-na-rossii.html

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Російська судова система повідомила про націоналізацію Липецької фабрики «Рошен», яка належала колишньому президенту України Петру Порошенку.

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Російський суд також заборонив Порошенку, його синові Олексію і гендиректору фабрики Олегу Казакову будь-яку діяльність на території рф.

Липецька фабрика зупинила свою роботу у квітні 2017 року. На підприємстві працювали 700 людей. А ще з 2014 року там почалися проблеми, зокрема, російські силовики блокували роботу фабрики, а суди заарештовували її майно.

З підприємства вдалося вивезти частину обладнання, частину порізали на металобрухт, щоб воно не дісталося ворогу.

У листопаді 2023 року у Курську суд націоналізував кондитерську фабрику української «Конті» на підставі того, що власники активу нібито дискредитують армію росії та підтримують ЗСУ. Акції «Конті-Рус» належали громадянам України, у тому числі партнерам та племінниці українського мільярдера Ріната Ахметова Тетяні Ахметовій-Айдаровій.