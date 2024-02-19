Польские фермеры хотят заблокировать всю границу с Украиной

https://racurs.ua/n192557-polskie-fermery-hotyat-zablokirovat-vsu-granicu-s-ukrainoy.html

Ракурс

Польські фермери мають намір у вівторок заблокувати кордон з Україною.

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Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й транспортні вузли та під’їзди до перевалочних залізничних станцій та морських портів, — повідомили організатори протестів.

Українські волонтери повідомляють у соцмережах, що через блокаду польських фермерів на кордоні затримуються військові поставки для ЗСУ та, зокрема, артилерійські боєприпаси.

Те, що відбувається на нашому кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи повсякденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість, — сказав у своєму вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

Він вважає, що причини ситуації на польському кордоні — не в зерні, а у політиці.

Під Куп’янським, неподалік кордону з росією, де не вщухає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально. Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти із ситуації. Рішення наші з поляками насамперед і всіх у Європі, кого непокоїть доля Європи, — заявив Зеленський.

За його даними, через польський кордон проходить лише 5% українського агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні, а, найімовірніше, в політиці.