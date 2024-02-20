Через три дня после смерти Навального путин присвоил новое звание одному из главных тюремщиков рф

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Російський диктатор володимир путін після загибелі Олексія Навального надав звання генерал-полковника внутрішньої служби першому заступнику директора Федеральної системи виконання покарань (ФСВП) Валерію Бояринєву.

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Указ було опубліковано через три дні після раптової смерті політика у колонії.

Бояринєв працює у кримінально-виконавчій системі з 1993 року. До призначення у 2015 році на посаду заступника голови ФСВП очолював управління служби з організації діяльності в’язниць та слідчих ізоляторів.

Нагадаємо, УФСВП по Ямало-Ненецькому округу 16 лютого оголосило про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального. Сім’ї політика його тіло не видають нібито через перевірку обставин смерті.

Лідери Євросоюзу та США заявили, що путін несе відповідальність за смерть Навального у в’язниці. Дружина Олексія Навального заявила, що путін убив її чоловіка.

У Кремлі назвали ці заяви «абсолютно шаленими та абсолютно неприпустимими».

Крім того, путін надав звання генерал-майора слідчому, який вів справу про вбивство Політковської. Йдеться про Володимира Шараєва, який почав вести справу про вбивство журналістки у 2015 році. Тоді вже було винесено вироки організатору та виконавцям, але не було знайдено замовника, якого так і не встановило слідство.

Сьомого жовтня 2006 року журналістку «Нової газети» Ганну Політковську вбили у ліфті власного будинку чотирма пострілами, один із них — на думку. На місці злочину міліція знайшла пістолет Макарова з глушником та чотири гільзи. Вбивство визнали замовним.