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Ракурс
Через три дня после смерти Навального путин присвоил новое звание одному из главных тюремщиков рф

Через три дня после смерти Навального путин присвоил новое звание одному из главных тюремщиков рф

20 фев 2024, 09:53
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Російський диктатор володимир путін після загибелі Олексія Навального надав звання генерал-полковника внутрішньої служби першому заступнику директора Федеральної системи виконання покарань (ФСВП) Валерію Бояринєву.


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Указ було опубліковано через три дні після раптової смерті політика у колонії.

Бояринєв працює у кримінально-виконавчій системі з 1993 року. До призначення у 2015 році на посаду заступника голови ФСВП очолював управління служби з організації діяльності в’язниць та слідчих ізоляторів.

Нагадаємо, УФСВП по Ямало-Ненецькому округу 16 лютого оголосило про смерть у колонії російського опозиціонера Олексія Навального. Сім’ї політика його тіло не видають нібито через перевірку обставин смерті.

Лідери Євросоюзу та США заявили, що путін несе відповідальність за смерть Навального у в’язниці. Дружина Олексія Навального заявила, що путін убив її чоловіка.

У Кремлі назвали ці заяви «абсолютно шаленими та абсолютно неприпустимими».

Крім того, путін надав звання генерал-майора слідчому, який вів справу про вбивство Політковської. Йдеться про Володимира Шараєва, який почав вести справу про вбивство журналістки у 2015 році. Тоді вже було винесено вироки організатору та виконавцям, але не було знайдено замовника, якого так і не встановило слідство.

Сьомого жовтня 2006 року журналістку «Нової газети» Ганну Політковську вбили у ліфті власного будинку чотирма пострілами, один із них — на думку. На місці злочину міліція знайшла пістолет Макарова з глушником та чотири гільзи. Вбивство визнали замовним.

Источник: Ракурс


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