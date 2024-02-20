Польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска и снова рассыпали зерно

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Ракурс

Польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску «Медика-Шегині».

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Про це з місця повідомила кореспондентка «Суспільного». Вони розсипали збіжжя з вантажного вагона.

Відео з пункту пропуску «Медика-Шегині» передала й кореспондентка «Радіо Свобода».

Протестувальники перекривали залізничну колію близько 15 хвилин, потім знову повернулися на трасу, де перекривають рух вантажного транспорту.

Раніше польські фермери анонсували, що 20 лютого вони мають намір заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною, а також вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів.

Польські фермери сьогодні проводять загальний страйк. Як повідомляє RMF24, у деяких пунктах пропуску на кордоні з Україною польські аграрії планують посилити блокування. Наприклад, поблизу ПП «Дорогуськ-Ягодин» фермери мають намір повністю заблокувати рух для вантажного транспорту до 19 години за київським часом.

Це наша форма протесту. Йдеться про те, щоб зробити його більш відчутним. Ми постійно чекаємо, що хтось із нами буде вести діалог, — заявляють протестувальники.

Влада Польщі 20 лютого закликала фермерів не закривати кордон, адже це зашкодить польському експорту. Міністр Чеслав Сєкерський назвав вимоги польських фермерів справедливими, але попросив їх відмовитися від блокади.

Повне закриття кордону може призвести до призупинення польського експорту сільськогосподарських товарів в Україну, що загрожує ліквідацією багатьох робочих місць, — написав Сєкерський.

Міністр вказав, що на початку березня польська влада планує виплатити субсидії виробникам кукурудзи та допомогу на посуху. Також буде відновлено програму надання кредитів ліквідності під 2%. Уряд розгляне також можливість надання субсидій на зернові культури і на добрива і підвищення субсидій на пальне.

Сьогодні до протестувальників доєдналася Асоціація мисливців Польщі. Вони блокують дороги, пункти пропуску на кордоні з Україною, та залізницю, де відбувається перевантаження зерна. Головна вимога — припинити імпорт сільськогосподарської продукції з України.

Нагадаємо, президент України 19 лютого повідомив, що через Польщу йде тільки 5% усього агроекспорту України.

Реакція України

Україна може обмежити торгівлю з Польщею у відповідь на блокади. В уряді обговорюють запровадження обмежень на торгівлю з Польщею у зв’язку з тим, що проблема з регулярними блокадами кордону не вирішується.

Міністр аграрної політики Сольський у коментарях 15 лютого натякав, що Україна думає над якимись кроками у відповідь, але не озвучив конкретики.