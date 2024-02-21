Генконсул Польши во Львове принесла извинения за действия польских фермеров. Фото:

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Ракурс

Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів на кордоні з Україною.

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Дипломат відзначила, що з любові до своєї батьківщини не може вдавати, що не бачить «ганебних дій» на кордоні. Вона висловила переконання, що це «не може бути справою» її співвітчизників й вибачилася перед українцями за дії своїх земляків. Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.

Дзвонкевич нагадала про події Варшавського повстання 1944 року, про які дізналася в підлітковому віці. Тоді радянська влада не дозволила літакам союзників сісти на підконтрольні їм території. Й тоді призначена для повстанців допомога, цілковито випадково скинута з цих літаків на околиці Варшави і опинилася в руках німців.

Як підліток, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитись, як інші народи стікають кров’ю, що ми, поляки, ніколи чогось подібного б не зробили, — написала вона.

Дипломат відзначила, що вона вибачається не за вимоги польських фермерів, а за форму протесту, яку вони влаштували.

Ганьба і сором. Перепрошую, Україно, яка воює, перепрошую, — вибачилась генконсул.

Нагадаємо, польські перевізники, а згодом і фермери почали блокувати рух українських вантажівок з осені 2023 року. Апогей блокування кордону виник у лютому.

Зокрема, станом на 21 лютого було заблоковано шість пунктів пропуску: «Медика-Шегині», «Долгобичув-Угринів», «Зосін-Устилуг», «Корчова-Краківець», «Гребене-Рава-Руська», «Дорогуськ-Ягодин».

Біля деяких КП поляки погрожують перекрити рух для усіх видів транспорту, заблокували навіть одну з ділянок залізниці. Там фермери висипали з вантажних вагонів українське зерно, яке прямувало до Німеччини транзитом через Польщу.

Один із протестувальників виїхав на акцію з прапором СРСР і зверненням до російської диктатури. До трактора він причепив плакат із закликом: «путін, наведи лад з Україною і Брюсселем, і з нашими урядовцями». Поліція згодом зняла плата з техніки, а самого фермера затримали. Про нього відкрили кримінальну справу.