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Ракурс
Российские корабли из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: «Википедия»

Три корабля вывела россия в Черное море — Силы обороны

21 фев 2024, 15:51
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У Чорному морі обстановка залишається помірно спокійною. На бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».


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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Ракетоносії заведені в пункти базування, — вказано в повідомленні.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, згідно з повідомленнями ВМС ЗСУ, у Чорному морі перебував один ворожий корабель, який не був носієм «калібрів».

В Азовському морі наразі перебуває один російський корабель.

Источник: Ракурс


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