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Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Вікіпедія»
Три кораблі вивела росія у Чорне море — Сили оборониhttps://racurs.ua/ua/n192611-try-korabli-vyvela-rosiya-u-chorne-more-syly-oborony.htmlРакурс
У Чорному морі обстановка залишається помірно спокійною. На бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».
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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.
Ракетоносії заведені в пункти базування, — вказано в повідомленні.
Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, згідно з повідомленнями ВМС ЗСУ, у Чорному морі перебував один ворожий корабель, який не був носієм «калібрів».
В Азовському морі наразі перебуває один російський корабель.