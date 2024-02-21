Російські кораблі з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n192611-try-korabli-vyvela-rosiya-u-chorne-more-syly-oborony.html

Ракурс

У Чорному морі обстановка залишається помірно спокійною. На бойовому чергуванні перебувають три російські кораблі, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр».

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Про це сьогодні, 21 лютого, повідомляється у Telegram-каналі Сил оборони півдня України.

Ракетоносії заведені в пункти базування, — вказано в повідомленні.

Станом на 7.00 сьогоднішнього дня, згідно з повідомленнями ВМС ЗСУ, у Чорному морі перебував один ворожий корабель, який не був носієм «калібрів».

В Азовському морі наразі перебуває один російський корабель.