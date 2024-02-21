Сценарій війни в Україні без допомоги США розкрили в Пентагоні. Фото:

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Україна без американської військової допомоги опиниться перед важким вибором — Київ змушений буде обирати, які населені пункти обороняти з огляду на наявні ресурси.

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Без рішення Сенату Україна не отримає критично важливі пакети допомоги на суму понад 60 млрд дол. Вихід українських військ з Авдіївки був стратегічним. Командування ЗСУ пішло на цей крок, щоб зберегти свою артилерію та боєприпаси. Про це заступник речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила 21 лютого під час брифінгу, повідомляється на сайті Держдепу США.

Послухайте, якщо ми не отримаємо більше — якщо ми не отримаємо необхідне фінансування від Сенату — ми не зможемо надати ці критично важливі пакети, і Україні доведеться зробити вибір і прийняти рішення про те, які міста, які селища вони можуть утримувати з тим, що у них є і які партнери можуть продовжувати постачати їх, — зазначила вона.

При цьому представниця Міноборони США відмовилась називати населені пункти, які можуть опинитися під загрозою після виведення українських Сил оборони з Авдіївки.

Нагадаємо, 17 лютого президент Володимир Зеленський на полях Мюнхенської безпекової конференції заявив, що українська влада не сприймає ситуацію в Конгресі США з рішенням щодо подальшої підтримки України як «зраду». Глава держави при цьому наголосив, що Київ не розглядає альтернативи допомозі Сполучених Штатів Америки.