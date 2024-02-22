Непризнанное Приднестровье может обратиться к россии с просьбой включить его в состав рф

https://racurs.ua/n192654-nepriznannoe-pridnestrove-mojet-obratitsya-k-rossii-s-prosboy-vkluchit-ego-v-sostav-rf.html

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Невизнане Придністровʼя 28 лютого може звернутися до росії з проханням включити його до складу рф.

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Про це пише Moldova Liberă.

Лідер ПМР Вадим Красносільський скликає в Тирасполі зʼїзд депутатів усіх рівнів (районних, міських, селищних і сільських рад) нібито через економічний тиск з боку Молдови.

Подібні зʼїзди для ПМР рідкість — у 1990—1991 роках було чотири такі заходи, на яких оголосили «незалежність». У 1995 році затвердили «конституцію», а у 2006-му, на останньому на сьогодні з’їзді оголосили про референдум, за результатами якого придністровці підтримали майбутнє входження ПМР до складу росії.

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба припускає, що на зʼїзді озвучать прохання «від імені громадян» прийняти Придністровʼя до росії, а вже наступного дня, 29 лютого, про це «прохання» нібито оголосить путін у своєму зверненні до Федеральних зборів, які потім у прискореному порядку проголосують «за».

Бюро реінтеграції Молдови заявило, що уважно стежить за ситуацією. У Кишиневі не бачать підстав, що ситуація в регіоні може погіршитися, і переконані, що Тирасполь «усвідомлює наслідки».