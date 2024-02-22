Нехватка боеприпасов и ПВО из США переломит ход войны - ABC News

https://racurs.ua/n192655-nehvatka-boepripasov-i-pvo-iz-ssha-perelomit-hod-voyny-abc-news.html

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До весни Україна зіткнеться з потенційно катастрофічною нестачею боєприпасів і протиповітряної оборони, що може фактично переломити хід війни та дати значну перевагу президенту Путіну сказали неназвані американські посадовці виданню ABC.

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Джерела називають «кінець березня» особливо критичним для українських військ, якщо Конгрес не прийме новий законопроєкт про допомогу.

Зараз ми на перехресті, і ситуація лише погіршуватиметься поступово протягом весни та літа. Отже, цей період часу, у який ми вступаємо, є критичним періодом, — цитує ABC високопоставленого посадовця Міноборони США.

Об'єкти, які сьогодні захищені, не зможуть захистити всі ці локації в майбутньому без поповнення запасів перехоплювачів, — сказав високопоставлений посадовець оборони. І якщо росія отримає контроль над небом, «це повністю змінить характер цієї боротьби».

Крім того, офіційні особи кажуть, що Україні терміново потрібні як малі, так і великі боєприпаси, включаючи ракети з GPS-наведенням, які роблять пускові установки HIMARS більш ефективними.

Інше занепокоєння викликають спроможності протиповітряної оборони України. Посадовці вказують, що Україна все ще потребує грошей на будівництво інфраструктури для підтримки переданих винищувачів F-16, які планується розгорнути пізніше цього року.

Йдеться про злітно-посадкові смуги та підвіси для зберігання літаків. Крім того, без затвердження додаткової допомоги США не зможуть продовжувати тренувати українських пілотів.

Нагадаємо, у Палаті представників США перебуває ухвалений Сенатом законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Спікер Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування, натомість у Палаті представників є інші законопроекти, але нижня палата Конгресу на канікулах до 28 лютого. Тимчасовий бюджет США чинний до 1 березня.