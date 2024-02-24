В третий раз повредили украинскую агропродукцию на польской железнодорожной станции Дорогуск (ФОТО)

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Ракурс

На польській залізничній станції Дорогуськ невідомі пошкодили українські вантажні вагони з бобами, повідомили в Мінінфраструктури. Віце-премʼєр Кубраков закликав польських правоохоронців відреагувати на це.

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Раніше Держприкордонслужба повідомила, що 3.00 польські протестувальники тимчасово припинили блокування ПП"Устилуг-Зосин" у звʼязку з річницею початку повномасштабного вторгнення.

23 лютого на залізничній станції «Дорогуськ» у Польщі невідомі висипали з трьох зерновозів ріпак, який прямував до Німеччини.

Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", — прокоментував віце-премʼєр-міністр — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Укрзалізниця вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.