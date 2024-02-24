«Тор» и «Солнцепек» рашистов ликвидировали ВСУ на Донетчине

ВСУ ликвидировали еще один российский «Солнцепок», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n192710-tor-i-solncepek-rashistov-likvidirovali-vsu-na-donetchine.html

Ракурс

На Таврійському напрямку захисники України ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» і важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».

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Про це сьогодні. 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та три ракетні удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, зокрема три скиди з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Наші війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках, — зазначає Тарнавський.

Загальні втрати росіян становлять:

312 осіб;

три танки;

шість бойових бронемашин;

сім артсистем;

одну одиницю РСЗВ;

один засіб ППО;

шість автомобілів;

дві одиниці спецтехніки;

нейтралізовано або знищено 281 БПЛА різних типів.