«Тор» и «Солнцепек» рашистов ликвидировали ВСУ на Донетчине

«Тор» и «Солнцепек» рашистов ликвидировали ВСУ на Донетчинеhttps://racurs.ua/n192710-tor-i-solncepek-rashistov-likvidirovali-vsu-na-donetchine.htmlРакурс
На Таврійському напрямку захисники України ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» і важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».
Про це сьогодні. 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.
За його словами, за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та три ракетні удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, зокрема три скиди з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною.
Наші війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках, — зазначає Тарнавський.
Загальні втрати росіян становлять:
- 312 осіб;
- три танки;
- шість бойових бронемашин;
- сім артсистем;
- одну одиницю РСЗВ;
- один засіб ППО;
- шість автомобілів;
- дві одиниці спецтехніки;
- нейтралізовано або знищено 281 БПЛА різних типів.
Серед ураженої і пошкодженої техніки противника — ЗРК «Тор» та важка вогнеметна система ТОС-1А «Солнцепьок» — на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ — на Запорізькому напрямку, — повідомив Тарнавський.