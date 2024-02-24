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ВСУ ликвидировали еще один российский «Солнцепок», фото: «Википедия»

«Тор» и «Солнцепек» рашистов ликвидировали ВСУ на Донетчине

24 фев 2024, 15:30
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На Таврійському напрямку захисники України ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» і важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».


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Про це сьогодні. 24 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, за минулу добу ворог завдав 33 авіаційні та три ракетні удари, 99 ударів дронами-камікадзе, вчинив 61 бойове зіткнення та 1127 обстрілів, зокрема три скиди з БПЛА боєприпасів із хімічною речовиною.

Наші війська продовжують ведення оборонної операції та проводять активні дії на визначених напрямках, — зазначає Тарнавський.

Загальні втрати росіян становлять:

  • 312 осіб;
  • три танки;
  • шість бойових бронемашин;
  • сім артсистем;
  • одну одиницю РСЗВ;
  • один засіб ППО;
  • шість автомобілів;
  • дві одиниці спецтехніки;
  • нейтралізовано або знищено 281 БПЛА різних типів.

Серед ураженої і пошкодженої техніки противника — ЗРК «Тор» та важка вогнеметна система ТОС-1А «Солнцепьок» — на Донеччині; три квадроцикли на додачу до танків і ББМ — на Запорізькому напрямку, — повідомив Тарнавський.

Источник: Ракурс


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