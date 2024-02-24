Во время акции Greenpeace, фото: DW

https://racurs.ua/n192711-v-germanii-greenpeace-vyvela-antivoennye-lozungi-na-fasad-posolstva-rf-foto.html

Ракурс

У Німеччині сьогодні, 24 лютого, вранці активісти міжнародної неурядової екологічної організації Greenpeace за допомогою проектора вивели на фасад посольства рф в Берліні гасло «Припиніть вбивати».

.

Також активісти спроектували на будівлю посольства гасло «Руки геть від України». Акція проводилася у зв’язку з другою річницею початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, повідомляє Deutsche Welle.

Greenpeace заявила про «пряму відповідальність російського керівництва за президента Володимира Путіна за загибель і поранення понад 500 000 осіб».

Рішення Путіна порушити міжнародне право і напасти на Україну 24 лютого 2022 року принесло смерть і нескінченні страждання народу України, — заявили в організації, наголосивши, що це стосується також загибелі та поранень сотень тисяч російських громадян, «яким доводиться вести безглузду війну в Україні».

Росія має припинити вбивства в Україні і піти. У той же час міжнародна спільнота, така як уряд Німеччини, має рішуче продовжувати надавати підтримку Україні, а також активізувати дипломатичні зусилля, щоб покласти край війні, — зазначив заявив експерт Greenpeace з роззброєння Олександр Лурц.

Зазначається, що українська організація Vitsche, котра об'єднує громадян України в Німеччині, також мала намір у річницю російського вторгнення висвітлити на будівлю посольства рф фотографії та відеохроніку війни.

Однак поліція Берліна заборонила це робити, тож активісти звернулися до суду, який підтвердив рішення берлінського МВС. Вищий адміністративний суд Берліна — Бранденбурга залишив рішення суду нижчої інстанції чинним.

Суд обґрунтував це тим, що проекція на будівлю порушує положення міжнародного права щодо захисту посольств, оскільки використовує власність дипмісії як проекційну поверхню без її згоди. Право на свободу вираження поглядів та зборів не поширюється на подібні дії, вирішив суд, — зазначає видання.

Джерело: Deutsche Welle