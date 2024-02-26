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Байден встретится с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украине
Байден встретится с лидерами Конгресса по разблокированию помощи Украинеhttps://racurs.ua/n192758-bayden-vstretitsya-s-liderami-kongressa-po-razblokirovaniu-pomoschi-ukraine.htmlРакурс
У вівторок, 27 лютого, президент США Джозеф Байден зустрінеться з лідерами Конгресу.
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Її мета — знову спробувати переконати конгресменів надати допомогу Україні та іншим союзникам і не допустити шатдауну.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Білого дому.
В офісі спікера Палати представників Майка Джонсона підтвердили, що він буде присутній на зустрічі. Також прийдуть лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.
Зустріч відбудеться напередодні повернення Палати представників до роботи 28 лютого. Крім того, на порядку денному у Конгресі — бюджет США, адже дія тимчасового розпису закінчується 1 березня. Фінансування частини державного апарату завершується вже 1−8 березня.
Лідер демократів у Сенаті Шумер напередодні зустрічі заявив, що домовленостей з обох питань поки що не досягнуто через позицію правого крила республіканців у Палаті представників, але висловив надію на те, що спікер Джонсон все ж винесе законопроекти на голосування.
У Білому домі хочуть, щоб Палата представників схвалила законопроект, ухвалений Сенатом. Bloomberg зазначає, що це може вартувати посади Джонсону.
Водночас низка американських ЗМІ пише, що тиск на Джонсона зростає, оскільки його позицією невдоволена ані більшість однопартійців, які підтримують допомогу Україні, ані прихильники Трампа, яким не подобається, що спікер домовляється з демократами.
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