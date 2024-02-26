Байден зустрінеться з лідерами Конгресу для розблокування допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n192758-bayden-zustrinetsya-z-lideramy-kongresu-dlya-rozblokuvannya-dopomogy-ukrayini.html

Ракурс

У вівторок, 27 лютого, президент США Джозеф Байден зустрінеться з лідерами Конгресу.

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Її мета — знову спробувати переконати конгресменів надати допомогу Україні та іншим союзникам і не допустити шатдауну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву Білого дому.

В офісі спікера Палати представників Майка Джонсона підтвердили, що він буде присутній на зустрічі. Також прийдуть лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і лідер меншості в Палаті представників Хакім Джефріс.

Зустріч відбудеться напередодні повернення Палати представників до роботи 28 лютого. Крім того, на порядку денному у Конгресі — бюджет США, адже дія тимчасового розпису закінчується 1 березня. Фінансування частини державного апарату завершується вже 1−8 березня.

Лідер демократів у Сенаті Шумер напередодні зустрічі заявив, що домовленостей з обох питань поки що не досягнуто через позицію правого крила республіканців у Палаті представників, але висловив надію на те, що спікер Джонсон все ж винесе законопроекти на голосування.

У Білому домі хочуть, щоб Палата представників схвалила законопроект, ухвалений Сенатом. Bloomberg зазначає, що це може вартувати посади Джонсону.