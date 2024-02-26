Росіяни продовжують наступ на захід від Авдіївки

https://racurs.ua/ua/n192757-rosiyany-prodovjuut-nastup-na-zahid-vid-avdiyivky-karta.html

Ракурс

Росіяни вийшли на околиці Орлівки — наступного населеного пункту після захопленого Ластівкіно на захід від Авдіївки.

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Про це пише аналітичний ресурс про війну Deep State.

Противник намагався закріпитися в крайніх будинках в Орлівці і в околицях Тоненького. Ситуація на території цих населених пунктів уточнюється. На південь від Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх, — повідомляє телеграм-канал.

Також захоплення селища підтвердив боєць 24 ОШБ «Айдар» із позивним «Осман». У своєму Telegram-каналі він повідомив, що українські підрозділи покинули Ластівкіне, щоб уникнути втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи.

Окрім цього російські ресурси публікували відео- та фотопідтвердження перебування військ окупантів у цьому населеному пункті.

Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті написав так: