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Росіяни продовжують наступ на захід від Авдіївки
Росіяни продовжують наступ на захід від Авдіївки (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n192757-rosiyany-prodovjuut-nastup-na-zahid-vid-avdiyivky-karta.htmlРакурс
Росіяни вийшли на околиці Орлівки — наступного населеного пункту після захопленого Ластівкіно на захід від Авдіївки.
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Про це пише аналітичний ресурс про війну Deep State.
Противник намагався закріпитися в крайніх будинках в Орлівці і в околицях Тоненького. Ситуація на території цих населених пунктів уточнюється. На південь від Сєверного ворог наступав також, мав частковий успіх, — повідомляє телеграм-канал.
Також захоплення селища підтвердив боєць 24 ОШБ «Айдар» із позивним «Осман». У своєму Telegram-каналі він повідомив, що українські підрозділи покинули Ластівкіне, щоб уникнути втрат в особовому складі та щоб росіяни не змогли перекрити логістичні шляхи.
Окрім цього російські ресурси публікували відео- та фотопідтвердження перебування військ окупантів у цьому населеному пункті.
Український воєнний кореспондент Богдан Мирошников про ситуацію на фронті написав так:
БАХМУТСЬКИЙ — тривають бої у східній частині Іванівського. Окупанти змогли закріпитися у крайніх хатах.
АВДІЇВСЬКИЙ — ворог захопив Ластівкіне і продовжує шалений тиск на Степове, Первомайське та Невельське.
Виходячи з ситуації, я не думаю, що ворог заспокоїться, поки не вийде хоча б на лінію Очеретине-Орлівка-Первомайське.
Тут багато чого залежатиме від бахмутського напрямку, а саме від того, чи вистоїть Часів Яр, який прикриває Костянтинівку.
Не треба розводити «зраду», бо це є очевидні речі, які треба розуміти.
У ворога все ще суттєвий наступальнній частині села.
НОВОМИХАЙЛІВСЬКИЙ — у Побєди тривний потенціал, і на цьому етапі найголовніше — завдавати збитків та збереження життя та здоровʼя наших воїнів.
РОБОТИНСЬКИЙ — вороги роблять нові й нові рейди. Зазвичай закінчується тим, що недобитків ліквідовують, ганяючись за ними по півдеають бої, але 80% села контролює ворог.