Польские фермеры с 1 марта хотят усилить блокаду границы, присоединив перевозчиков

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З 1 березня польські фермери хочуть посилити блокаду кордону, приєднавши перевізників.

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За даними RFM24 перевізники з Підкарпаття та Люблінщини заявляють, що українці витісняють їх з ринку.

Тож страйкарі знову планують блокувати переходи в Гребенному, Дорогуську, Корчовій та, можливо, в Медиці.

З листопада 2023 року вони вимагають відновити для перевізників з України обов’язок мати дозвільні документи.

Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників.

Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа, — підкреслив він. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти.

Ми мали повідомлення від Міністерства інфраструктури, що буде представлений проект закону, який посилить перевірки українських перевізників, минули наступні тижні — у нас немає проекту, — коментує Мацей Вронськ, президент Асоціації транспорту та логістики Польщі.

За його словами, перевізники все ще протестують, але неофіційно.

Цих людей ми бачимо на протестах фермерів. Для мене це також абсолютно несерйозно, ми повинні дати можливість урядовому управлінню реалізувати пункти угоди, укладеної в січні. Я проти посилення протестів, я проти блокування доріг, я за розв’язання проблем конкретних громад, — зазначає Вронський.

Сигнали фермерів і перевізників свідчать про те, що якщо до четверга, 29 лютого, в цьому питанні нічого не відбудеться, то масштаб і кількість протестів на кордоні з Україною може тільки зрости.

Збитки, спричинені блокуванням перевізниками польсько-українських прикордонних переходів, яке тривало понад 10 тижнів, можуть становити кілька сотень мільйонів євро, — зазначив журналіст RMF FM.

Така велика сума пояснюється тим, що вартість усього річного транспортування з Польщі в Україну становить приблизно 10 млрд євро.

Деякі перевізники намагалися оминути заблоковані пункти пропуску. Вирішили транспортувати вантаж залізницею або окружним шляхом — наприклад, через Словаччину. Це дозволяло доставляти експортовані товари до місця призначення, але також часто призводило до додаткових витрат.

Вночі з 24 на 25 лютого в Польщі, на станції Котомеж, невідомі розсипали українську агропродукцію з 8 напіввагонів. Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. У повідомленні йдеться, що вантаж прямував транзитом до порту міста Ґданськ, звідки направлявся до інших країн світу.