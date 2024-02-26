В России появились первые некрологи членам экипажа ликвидированного самолета А-50

https://racurs.ua/n192760-v-rossii-poyavilis-pervye-nekrologi-chlenam-ekipaja-likvidirovannogo-samoleta-a-50.html

Ракурс

У росії з’явилися перші некрологи членам екіпажа ліквідованого літака А-50.

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Батько штурмана знищеного українськими спецслужбами літака А-50 капітана Олександра Провалова опублікував некролог сину у своїх соцмержах.

Він написав, що Саша «виконав військовий обов’язок», наводячи ракети на мирні міста.

Нагадаємо, 23 лютого ГУР та СБУ збили над територією росії поблизу Азовського моря російський літак А-50У.

У ворога залишилося шість літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. Якщо впаде ще один — росіяни не зможуть чергувати в небі цілодобово, сказав керівник ГУР Кирило Буданов.