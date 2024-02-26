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Ракурс
У росії почали публікувати перші некрологи ліквідованому екіпажу А-50

У росії з’явилися перші некрологи членам екіпажа ліквідованого літака А-50

26 лют 2024, 10:39
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У росії з’явилися перші некрологи членам екіпажа ліквідованого літака А-50.


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Батько штурмана знищеного українськими спецслужбами літака А-50 капітана Олександра Провалова опублікував некролог сину у своїх соцмержах.

Він написав, що Саша «виконав військовий обов’язок», наводячи ракети на мирні міста.

Нагадаємо, 23 лютого ГУР та СБУ збили над територією росії поблизу Азовського моря російський літак А-50У.

У ворога залишилося шість літаків далекого радіолокаційного виявлення А-50. Якщо впаде ще один — росіяни не зможуть чергувати в небі цілодобово, сказав керівник ГУР Кирило Буданов.

Операцію зі знищення російського літака А-50 українські військові готували два тижні.

Джерело: Ракурс


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