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Ракурс
ФСБ завербувало в'язня колонії для ракетного удару по ТЕС, щоб знеструмити Львів

ФСБ завербувала в’язня колонії для ракетного удару по ТЕС, щоб знеструмити Львів

26 лют 2024, 10:27
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Викрито подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.


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Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомили 26 лютого у Службі безпеки України.

Згодом співробітники Федеральної служби безпеки рф встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі»: на його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Джерело: Ракурс


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