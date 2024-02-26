ФСБ завербувало в'язня колонії для ракетного удару по ТЕС, щоб знеструмити Львів

https://racurs.ua/ua/n192759-fsb-zaverbuvalo-v-yaznya-koloniyi-dlya-raketnogo-udaru-po-tes-schob-znestrumyty-lviv.html

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Викрито подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.

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Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомили 26 лютого у Службі безпеки України.

Згодом співробітники Федеральної служби безпеки рф встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі»: на його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.