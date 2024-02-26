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Ракурс
ФСБ завербовала узника колонии для ракетного удара по ТЭС, чтобы обесточить Львов

ФСБ завербовала узника колонии для ракетного удара по ТЭС, чтобы обесточить Львов

26 фев 2024, 10:27
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Викрито подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.


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Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомили 26 лютого у Службі безпеки України.

Згодом співробітники Федеральної служби безпеки рф встановили з ним контакт та дистанційно завербували.

До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі»: на його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.

Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Источник: Ракурс


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