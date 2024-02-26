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ФСБ завербовала узника колонии для ракетного удара по ТЭС, чтобы обесточить Львов
ФСБ завербовала узника колонии для ракетного удара по ТЭС, чтобы обесточить Львовhttps://racurs.ua/n192759-fsb-zaverbovala-uznika-kolonii-dlya-raketnogo-udara-po-tes-chtoby-obestochit-lvov.htmlРакурс
Викрито подружжя агентів ФСБ, які готували ракетний удар по ТЕС, щоб знеструмити Львів.
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Основним фігурантом виявився чоловік, який з 2023 року відбуває покарання у місцевій колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, повідомили 26 лютого у Службі безпеки України.
Згодом співробітники Федеральної служби безпеки рф встановили з ним контакт та дистанційно завербували.
До співпраці з ворогом агент ФСБ залучив свою дружину «на волі»: на його прохання жінка мала знайти «потрібні» енергооб'єкти та сфотографувати їх з прив’язкою до місцевості.
Під час обшуку в камері російського агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.
Йому загрожує довічне позбавлення волі.
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