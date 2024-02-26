Поляки заблокировали границу с Германией

https://racurs.ua/n192766-polyaki-zablokirovali-granicu-s-germaniey.html

Ракурс

Польські фермери перекрили пункт пропуску на кордоні з Німеччиною.

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Блокада польськими фермерами автобану біля Франкфурта-на-Одері, як очікується, призведе до затримки руху в Бранденбурзі до другої половини дня понеділка. Численні вантажівки, легкові автомобілі та автобуси були змушені в неділю їхати в об’їзд, оскільки трактори були припарковані на багато кілометрів на польській стороні.

У Польщі фермери сформували колону з тракторів на автобані 2 — продовженні A12 на польській стороні — на прикордонному переході Швєцк.

У неділю ввечері на міському мосту у Франкфурті-на-Одері з німецького боку також було заблоковано рух тракторами, фургонами та вантажівками. У Німеччині фермери протестують насамперед проти запланованого скорочення субсидій на сільськогосподарське дизельне пальне.

Як повідомляють польські ЗМІ, деякі аграрії чекають у своїх машинах — і в основному вони чекають на зустріч з прем'єр-міністром Дональдом Туском і відкликання політики Зеленого курсу ЄС.