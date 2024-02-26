Японский модуль неожиданно пережил двухнедельную ночь на Луне

Японское космическое агентство возобновило контакт со своим лунным модулем, фото: NHK

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Ракурс

Японське космічне агентство (JAXA) відновило зв’язок зі своїм місячним зондом SLIM, підтвердивши, що космічний апарат пережив холодну місячну ніч.

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Про це сьогодні, 26 лютого, повідомляє японський телеканал NHK.

SLIM здійснив посадку на Місяць 20 січня, зробивши Японію п’ятою країною, якій вдалося це здійснити. Але сонячна панель була повернута не в той бік, тож апарат не зміг генерувати енергію. SLIM розпочав дослідження через кілька днів після того, як на нього потрапило сонячне світло і зв’язок було відновлено.

Зонд перейшов у сплячий стан після настання місячної ночі в районі, де він сів. Останній раз SLIM виходив на зв’язок 31 січня.

У JAXA зазначають, що SLIM не був розрахований на те, щоб витримати ніч, коли температура опускається до мінус 170 градусів за Цельсієм. Однак вони надіслали команду зонду після того, як Сонце знову засяяло над точкою посадки, і отримали відповідь.

Через деякий час зв’язок із зондом припинили, щоб уникнути виходу з ладу комунікаційного обладнання, температура якого перевищила 100 градусів за Цельсієм.

Агентство заявляє, що спробує знову вийти на зв’язок із зондом і використати спеціальну камеру для подальшого спостереження за ним, щоб зібрати нові дані. Раніше зонд використовував камеру для збору даних про 10 каменів — ці дані будуть використані для встановлення походження Місяця.

Джерело: NHK