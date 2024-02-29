Во время выполнения боевой задачи погибли бойцы ССО, фото: Командование ССО

https://racurs.ua/n192848-boycy-73-go-morskogo-centra-specoperaciy-pogibli-pri-vypolnenii-boevogo-zadaniya-sso.html

Ракурс

Воїни 73-го морського центру спеціальних операцій героїчно загинули під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами.

.

Це вказано у повідомленні, опублікованому в ніч на сьогодні, 29 лютого, на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю, — зазначається у повідомленні. — Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода.

Вчора, 28 лютого, ввечері у соціальних мережах з’явилися повідомлення про невдалу спробу висадки бійців ССО на Тендеровську косу, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонської області.