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Ракурс
Во время выполнения боевой задачи погибли бойцы ССО, фото: Командование ССО

Бойцы 73-го морского центра спецопераций погибли при выполнении боевого задания — ССО

29 фев 2024, 08:29
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Воїни 73-го морського центру спеціальних операцій героїчно загинули під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами.


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Це вказано у повідомленні, опублікованому в ніч на сьогодні, 29 лютого, на Фейсбук-сторінці Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю, — зазначається у повідомленні. — Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі і в глибокому тилу противника — це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам’ятайте якою ціною виборюється наша свобода.

Вчора, 28 лютого, ввечері у соціальних мережах з’явилися повідомлення про невдалу спробу висадки бійців ССО на Тендеровську косу, розташовану на тимчасово окупованій частині Херсонської області.

Источник: Ракурс


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