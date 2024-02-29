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Ракурс
Германия не подпишет коммюнике G20, если в нем не будет упоминания о войне в Украине

Германия не подпишет коммюнике G20, если в нем не будет упоминания о войне в Украине

29 фев 2024, 19:56
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Німеччина відмовиться підписати комюніке G20, якщо там не буде згадки про війну в Україні.


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У Сан-Паулу проходить зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків найбільших промислово розвинених країн і країн, що розвиваються (G20). Бразильське головування G20 не хоче обтяжувати зустріч темою війни в Україні та воліє повністю проігнорувати цю тему.

Затвердження комюніке залежить від того, чи буде в ньому відображена геополітична ситуація. І від того, чи заявимо ми, що ми говоримо про це, а не про те, що справи йдуть як завжди. Ми не можемо уникнути того факту, що проти України ведеться війна, — сказав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер журналістам.

У чорновому варіанті комюніке, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, серед викликів згадуються «конфлікти в багатьох регіонах світу», але без конкретики, які саме, а також «геоекономічна напруженість».

Источник: Ракурс


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