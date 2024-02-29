Німеччина не підпише комюніке G20, якщо у ньому не буде згадки про війну в Україні

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Німеччина відмовиться підписати комюніке G20, якщо там не буде згадки про війну в Україні
Німеччина не підпише комюніке G20, якщо у ньому не буде згадки про війну в Україніhttps://racurs.ua/ua/n192876-nimechchyna-ne-pidpyshe-komunike-g20-yakscho-u-nomu-ne-bude-zgadky-pro-viynu-v-ukrayini.htmlРакурс
Німеччина відмовиться підписати комюніке G20, якщо там не буде згадки про війну в Україні.
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У Сан-Паулу проходить зустріч міністрів фінансів і керівників центральних банків найбільших промислово розвинених країн і країн, що розвиваються (G20). Бразильське головування G20 не хоче обтяжувати зустріч темою війни в Україні та воліє повністю проігнорувати цю тему.
Затвердження комюніке залежить від того, чи буде в ньому відображена геополітична ситуація. І від того, чи заявимо ми, що ми говоримо про це, а не про те, що справи йдуть як завжди. Ми не можемо уникнути того факту, що проти України ведеться війна, — сказав міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер журналістам.
У чорновому варіанті комюніке, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, серед викликів згадуються «конфлікти в багатьох регіонах світу», але без конкретики, які саме, а також «геоекономічна напруженість».
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