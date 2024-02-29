Бійці 3-ї ОШБ показали кадри зачистки Красногорівки

https://racurs.ua/ua/n192875-biyci-3-yi-oshb-pokazaly-kadry-zachystky-krasnogorivky-video.html

Ракурс

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади показали кадри зачистки населеного пункту Красногорівка, що на Донеччині.

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Про це йдеться в повідомленні пресслужби бригади 29 лютого.

Оминаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на бронетехніці та розпочали просування вулицями.

Росіяни не збиралися відходити зі своїх позицій та чіплялися за кожен будинок. Їх вибивали силою, використовуючи стрілецьку зброю та гранати. Крім того, до зачистки міста залучили танки.

У результаті контрнаступальної операції росіяни втратили понад сотню військовослужбовців.

Штурм міста проводився бійцями 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійцями 2-ї роти 2-го штурмового батальйону. Нещодавно «Ракурс» писав, що бійці 3-ї окремої штурмової бригади вибили окупантів з південно-східної околиці Красногорівки.

Напередодні ворог накатами атакував південно-східну частину населеного пункту та увійшов в його околиці. Аби не дати ворогу закріпитись, 1-й та 2-й штурмові батальйони провели операцію з зачистки міста від сил противника. Варто зазначити, що ворог все ж зумів за короткий проміжок часу укріпитись та підготуватись до тривалої оборони.

Окупантам які залишились у місті після тривалих боїв було запропоновано здатись у полон, але оскільки була отримана відмова, залишки ворожих груп було знищено.