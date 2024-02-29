Палата представителей утвердила временный бюджет США, на очереди - помощь Украине

https://racurs.ua/n192880-palata-predstaviteley-utverdila-vremennyy-budjet-ssha-na-ocheredi-pomosch-ukraine.html

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Палата представників вчергове схвалила законопроєкт про запобігання закриттю уряду. Тепер його направлять в Сенат і після — до президента США Джо Байдена.

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Цей тимчасовий захід, вже четвертий за рахунком, необхідний для забезпечення роботи федеральних установ США у фінансовому році, що розпочався 1 жовтня.

Контрольована республіканцями Палата представників США в четвер схвалила законопроект про запобігання частковому припиненню роботи уряду, направивши цей захід на розгляд Сенату, де більшість становлять демократи, менш ніж за два дні до того, як закінчиться фінансування деяких федеральних агентств.

207 демократів приєдналися до 113 республіканців у голосуванні 320 проти 99, щоб схвалити короткостроковий тимчасовий захід, який передбачає продовження федерального фінансування на один тиждень, який закінчується опівночі в п’ятницю, і встановлює новий дедлайн фінансування 22 березня, повідомляє Reuters.

Раніше сьогодні спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Палата представників США займеться питанням нового фінансування допомоги Україні після того, як зможе запобігти тимчасовому припиненню роботи американського уряду (тобто шатдауну).