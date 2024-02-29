Блокировщиков не видно - расследование УП о том, как Польша наращивает торговлю из россии через беларусь

https://racurs.ua/n192879-blokirovschikov-ne-vidno-rassledovanie-up-o-tom-kak-polsha-naraschivaet-torgovlu-iz-rossii.html

Ракурс

Сотні вантажівок щодня їдуть з білорусі до Польщі, завозячи до Європейського Союзу продукти харчування та зерно. У білорусі є спеціальні центри з перевантажування російського збіжжя, яке закупляють європейські й, в тому числі польські компанії.

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Про це йдеться у розслідуванні УП. Журналіста УП Михайла Ткача 27 лютого польська поліція затримала й допитала неподалік кордону.

Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії польські фермери, або ті, хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною, — написав Ткач.

Поблизу Лодзя та Варшави розслідувач приїхав на польське підприємство, яке входить у топ-5 покупців російського продовольства.

Ткач придумав собі легенду про те, що він представник білоруської компанії й пропонує польській придбати рапсовий шрот. Поляк не відмовляється, оскільки санкцій щодо агропродукції немає.

У вересні 2023 року Польща заборонила ввезення рапсового шроту з України. Натомість тільки через білорусь цього виду збіжжя у Польщу завезли відтоді на 8 млн дол.

Вже другий рік поспіль країна-агресор, захопивши частину території України, вкравши наше зерно та зруйнувавши низку об'єктів інфраструктури активно захоплює світовий ринок агропродукції. Збільшивши за останній рік свою долю у світовому експорті пшениці з 16% до 24%. Цього сезону російський експорт у понад два рази перевищить експорт США та у 1,5 раза — ЄС. Тимчасом жодних санкцій з боку ЄС на російську агропродукцію досі немає. Вона може законно, вільно і з використанням євросоюзної інфраструктури потрапляти в ЄС і далі або навпаки.

Нагадаємо, 28 лютого торговий представник України Тарас Качка розповів, що на переговорах щодо розблокування кордону Україна і Польща знайшли спільну мову і працюють над конструктивним рішенням.