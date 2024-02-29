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Блокувальників не видно - розслідування УП про те, як Польща нарощує торгівлю з рф через білорусь (ВІДЕО)
Блокувальників не видно — розслідування УП про те, як Польща нарощує торгівлю з рф через білорусь (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n192879-blokuvalnykiv-ne-vydno-rozsliduvannya-up-pro-te-yak-polscha-naroschuie-torgivlu-z-rf-cherez.htmlРакурс
Сотні вантажівок щодня їдуть з білорусі до Польщі, завозячи до Європейського Союзу продукти харчування та зерно. У білорусі є спеціальні центри з перевантажування російського збіжжя, яке закупляють європейські й, в тому числі польські компанії.
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Про це йдеться у розслідуванні УП. Журналіста УП Михайла Ткача 27 лютого польська поліція затримала й допитала неподалік кордону.
Ми поїхали саме в ті дні, коли напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення росії польські фермери, або ті, хто за ними стоять, повністю заблокували пункти перетину кордону з Україною, — написав Ткач.
Поблизу Лодзя та Варшави розслідувач приїхав на польське підприємство, яке входить у топ-5 покупців російського продовольства.
Ткач придумав собі легенду про те, що він представник білоруської компанії й пропонує польській придбати рапсовий шрот. Поляк не відмовляється, оскільки санкцій щодо агропродукції немає.
У вересні 2023 року Польща заборонила ввезення рапсового шроту з України. Натомість тільки через білорусь цього виду збіжжя у Польщу завезли відтоді на 8 млн дол.
Вже другий рік поспіль країна-агресор, захопивши частину території України, вкравши наше зерно та зруйнувавши низку об'єктів інфраструктури активно захоплює світовий ринок агропродукції. Збільшивши за останній рік свою долю у світовому експорті пшениці з 16% до 24%. Цього сезону російський експорт у понад два рази перевищить експорт США та у 1,5 раза — ЄС. Тимчасом жодних санкцій з боку ЄС на російську агропродукцію досі немає. Вона може законно, вільно і з використанням євросоюзної інфраструктури потрапляти в ЄС і далі або навпаки.
Нагадаємо, 28 лютого торговий представник України Тарас Качка розповів, що на переговорах щодо розблокування кордону Україна і Польща знайшли спільну мову і працюють над конструктивним рішенням.
Чотири години дуже насичених переговорів з Міністрами розвитку і технології Польщі Кшиштофем Гетманем і сільського господарства Польщі Чеславем Шєкєрським. Одна з найбільш насичених і інтенсивних зустрічей за моє професійне життя. Ми змогли знайти спільну мову і працюємо над конструктивним рішенням як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі і України. Це не просто, але можливо. Ті підходи, які запропонував премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час виcтупу на польсько-українському кордоні, є важливими для побудови можливого порозуміння. За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась, — написав згодом Качка про переовори.
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