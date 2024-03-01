Навального похоронили под My Way Фрэнка Синатры, музыку из«Терминатора» и крики «Героям слава!»

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У Москві на Борисівському кладовищі поховали російського політика Олексія Навального, який помер у колонії 16 лютого.

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Кореспондент видання «Новая газета» повідомив, що в храмі попрощатися з ним змогли не більше ніж триста людей — «настільки швидко провели відспівування». Після того, як завершився похорон, силовики почали допускати людей до кладовища.

Тіло Навального віддали його матері Людмилі за кілька годин до прощання. Раніше вона заявила, що у Слідчому комітеті рф їй поставили ультиматум: або вона погоджується на таємні похорони сина без публічного прощання, або ж Навального поховають на цвинтарі, де колонія має ділянку.

Дружини Навального на церемонії не було. До храму вишикувалася більш як кілометрова черга, за якою слідкувала поліція.

Соратники Навального розповіли з посиланням на релігієзнавця та колишнього відповідального редактора «Журналу Московської патріархії» Сергія Чапніна, що на настоятеля церкви ікони Божої Матері «Втамуй мої печалі» Анатолія Родіонова «натиснули», щоб він провів відспівування Навального швидше.

Уранці 1 березня біля храму збиралися люди, які хотіли попрощатися з Навальним. Черга до храму розтяглася на кількасот метрів. Коли до церкви привезли труну з тілом політика, люди почали скандувати «Навальний!» і «Не пробачимо!».

Після відспівування охочі попрощатися з Навальним пішли до цвинтаря. Вони підіймали квіти догори та скандували «росія буде вільною!», «Героям слава!», «Навальний!», «росія без путіна», «Ні війні» та «Кохання сильніше за страх».

Після відспівування гроб на кладовище віз катафалк, який прихильники Навального закидали квітами. До кладовища всі йшли пішки. Поховали політика швидко, в оточенні рідних.

Подія зібрала кілька тисяч росіян. Кількох людей поліція затримала.

На прощанні звучала пісня My Way Френка Сінатри. Під час прощання на цвинтарі прозвучала фінальна тема з «Термінатора-2». Це був улюблений фільм політика.