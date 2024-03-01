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Омбудсмен раскрыл число идентифицированных тел украинских бойцов
Омбудсмен раскрыл число идентифицированных тел украинских бойцовhttps://racurs.ua/n192913-ombudsmen-raskryl-chislo-identificirovannyh-tel-ukrainskih-boycov.htmlРакурс
Україна ідентифікувала понад 2 тис. 800 тіл і фрагментів тіл захисників, повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він додав, що триває процес пошуку їхніх рідних для повернення і поховання.
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Лубінець повідомив ці дані під час зустрічі із членами сімей загиблих військовослужбовців ГО «Серце назовні».
За словами представників державних органів, рідні не можуть знайти тіла захисників, оскільки вони ще не передані українській стороні. Однак процес репатріації тіл відбувається.
Про це повідомляють публічно, — повідомив омбудсман.
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