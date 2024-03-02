США провели воздушную операцию по обеспечению Газы едой, фото: CENTCOM

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Військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії (RJAF) сьогодні, 2 березня, здійснили десантування гуманітарної допомоги в Газу з метою надання необхідної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від триваючого конфлікту.

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Про це повідомляється на сторінці Центрального командування Сполучених Штатів (CENTCOM) у соцмережі X.

У спільній операції, яка здійснювалася між 15.00 і 17.00 за часом Гази, брали участь літаки ВПС США та Йорданії C-130, а також відповідні солдати, які спеціалізувалися на повітряній доставці вантажів, формували пакети та забезпечували безпечне скидання продовольчої допомоги.

Зазначається, що американські літаки С-130 скинули понад 38 тис. продовольчих пайків для цивільного населення вздовж узбережжя Гази.

Гуманітарні повітряні десантування Міністерства оборони США сприяють поточним зусиллям уряду США з надання життєво необхідної гуманітарної допомоги населенню Гази. Ми проводимо планування потенційних наступних місій з доставки допомоги з повітря", — вказано в повідомленні. — Ці повітряні десантування є частиною постійних зусиль, спрямованих на те, щоб доставити більше допомоги в Газу, в тому числі шляхом розширення потоку допомоги через наземні коридори і маршрути.

Агентство Associated Press з посиланням на джерела серед неназваних американських офіційних осіб повідомляє, що в операції були задіяні три літаки С-130 ВПС США, які скинули на південному заході Гази, на пляж уздовж узбережжя Середземного моря загалом 66 пакетів з продуктами.

Це перша подібна операція, здійснена після того, як президент США Джо Байден санкціонував такий спосіб після того, як 29 лютого понад 100 палестинців загинули в хаосі у сутичці з ізраїльськими військовими, намагаючись отримати їжу з гуманітарного конвою у Газі.

Вранці 29 лютого через ізраїльський КПП у Газу, до якої вже декілька тижнів майже не надходило допомоги, заїхала гуманітарна колона, автомобілі якої розтягнулися на декілька сотень метрів. До неї відразу кинулися натовпи людей, намагаючись схопити все, до чого могли дотягнутися.

Обидві сторони тоді озвучили свої версії причин трагедії:

підконтрольне ХАМАС міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що ізраїльські військові обстріляли натовп палестинців, в результаті чого загинули 112 палестинців, а ще 760 отримали травми;

водночас ізраїльські військові стверджують, що відкрили вогонь лише по деяких палестинцях, припустивши, що складається небезпечна ситуація, проте багато загиблих були розтоптані в хаотичній тисняві.

Джерело: CENTCOM, Associated Press