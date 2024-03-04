Польша будет продвигать идею санкций ЕС на сельскохозяйственную продукцию рф и беларуси

https://racurs.ua/n192993-polsha-budet-prodvigat-ideu-sankciy-es-na-selskohozyaystvennuu-produkciu-rf-i-belarusi.html

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Польща запропонує ЄС запровадити санкції на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі.

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Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що звернеться до маршалка Сейму щодо підготовки такої пропозиції до ЄС. Туск переконаний, що спільне європейське рішення буде «значно ефективнішим», ніж індивідуальні кроки окремих держав.

Я б хотів, щоб ми спільно, усім ЄС, ухвалили рішення щодо санкцій проти росії та білорусі, які стосуються продуктів харчуванні і сільськогосподарських продуктів. Мова тут про посилення санкцій через напад росії на Україну і співпрацю білорусі з росією в цьому нападі, — сказав польський прем'єр.

Він зазначив, що вже в понеділок глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.

Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції, — заявив Туск.

Він вважає, що посилення санкцій, на його думку, важливе, зокрема, для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.

Латвія в лютому тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено. Латвія вважає, що її ініціатива доповнює загальну санкційну політику Європейського союзу.

Про обмежувальні заходи задумалася також Литва. Міністерство сільського господарства Литви планує ввести обмеження на імпорт зерна з рф, водночас питання про повну заборону його ввезення не розглядається.

Крім того, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що уряд країни веде неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тему звільнення Польщі від деяких положень «Зеленої угоди», повідомляє Onet Wiadomosci.

Шейна також сказав, що звільнення від правил поширюватиметься на «все можливе, як на „Зелений курс“, так і на приплив продуктів, які можуть призвести до постійних порушень на ринку однієї або більшості країн».

Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про фінансування ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я ще хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо прикордонні блокади, бар'єри і митні збори в односторонньому порядку, — висловився заступник міністра.

Він також запевнив, що під час польсько-українських консультацій, які плануються 28 березня, «питання проблеми на кордоні більше не буде».

Позиція України

Сьогодні український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що спільна комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня.

Прем'єр зазначив, що для врегулювання ситуації на кордоні Україна продовжує роботу на платформі Єврокомісії — Координаційної ради. За його словами, Україна вже подала пропозиції і готова піти на поступки за такими позиціями, як цукор і м’ясо курки.