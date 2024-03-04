Польща просуватиме ідею санкцій ЄС на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі

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Польща просуватиме ідею санкцій ЄС на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусіhttps://racurs.ua/ua/n192993-polscha-prosuvatyme-ideu-sankciy-ies-na-silskogospodarsku-produkciu-z-rosiyi-ta-bilorusi.htmlРакурс
Польща запропонує ЄС запровадити санкції на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі.
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Прем'єр-міністр Польщі повідомив, що звернеться до маршалка Сейму щодо підготовки такої пропозиції до ЄС. Туск переконаний, що спільне європейське рішення буде «значно ефективнішим», ніж індивідуальні кроки окремих держав.
Я б хотів, щоб ми спільно, усім ЄС, ухвалили рішення щодо санкцій проти росії та білорусі, які стосуються продуктів харчуванні і сільськогосподарських продуктів. Мова тут про посилення санкцій через напад росії на Україну і співпрацю білорусі з росією в цьому нападі, — сказав польський прем'єр.
Він зазначив, що вже в понеділок глава польського парламенту ініціює ухвалення рішення про санкції проти сільськогосподарської продукції з росії та білорусі.
Сьогодні я звернуся до маршалка Сейму Польщі щодо рішення Сейму Польщі про застосування санкцій стосовно російської сільськогосподарської продукції та білоруської сільськогосподарської продукції, — заявив Туск.
Він вважає, що посилення санкцій, на його думку, важливе, зокрема, для гарантування безпеки сільськогосподарського ринку Польщі та Європи загалом.
Латвія в лютому тимчасово заборонила імпорт російської та білоруської сільськогосподарської продукції та кормів. Ця заборона діятиме до середини 2025 року, але за необхідності її може бути продовжено. Латвія вважає, що її ініціатива доповнює загальну санкційну політику Європейського союзу.
Про обмежувальні заходи задумалася також Литва. Міністерство сільського господарства Литви планує ввести обмеження на імпорт зерна з рф, водночас питання про повну заборону його ввезення не розглядається.
Крім того, заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що уряд країни веде неофіційні переговори з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на тему звільнення Польщі від деяких положень «Зеленої угоди», повідомляє Onet Wiadomosci.
Шейна також сказав, що звільнення від правил поширюватиметься на «все можливе, як на „Зелений курс“, так і на приплив продуктів, які можуть призвести до постійних порушень на ринку однієї або більшості країн».
Якщо нам вдасться домовитися про вимоги Польщі в ЄС, як ми успішно домовилися про фінансування ЄС, вони стануть спільною позицією ЄС. Я ще хочу сказати, і тут я цитую прем'єр-міністра Туска, якщо це затягнеться, ми запровадимо зміни, ми запровадимо прикордонні блокади, бар'єри і митні збори в односторонньому порядку, — висловився заступник міністра.
Він також запевнив, що під час польсько-українських консультацій, які плануються 28 березня, «питання проблеми на кордоні більше не буде».
Позиція України
Сьогодні український прем'єр Денис Шмигаль заявив, що спільна комісія з торговельно-економічного співробітництва засідатиме 11 березня.
Прем'єр зазначив, що для врегулювання ситуації на кордоні Україна продовжує роботу на платформі Єврокомісії — Координаційної ради. За його словами, Україна вже подала пропозиції і готова піти на поступки за такими позиціями, як цукор і м’ясо курки.
Ми свої пропозиції зробили. Ми готові навіть зробити прогрес і піти на певні, свідомі пом’якшення щодо цукру, м’яса курятини. Ми готові це розглядати… передали ці пропозиції Єврокомісії, — зазначив Шмигаль.
Крім того, він повідомив, що тривають переговори з Єврокомісією щодо внесення змін до 29-го розділу угоди про асоціацію з Україною для її посилення і, зокрема, продовження безмитного режиму.
Прем'єр-міністр заявив, що не було зафіксовано жодного випадку блокування через кордон з Польщею доставки до України зброї, військової техніки та гуманітарної допомоги.
Дуже важливо, що попри протести польських перевізників, фермерів не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну, — запевнив очільник українського уряду.
За його словами, випадки блокування, які «голосно роздуваються», стосуються не військової техніки, а комерційних авто, які здійснюють перевезення «під різним виглядом».
Ситуація на кордоні
4 березня найбільший пункт пропуску на кордоні з Польщею «Дорогуськ — Ягодин» практично стоїть. За добу там проїхало лише 70 вантажівок.
Блокування руху для вантажних засобів продовжується. Це шість напрямків. Станом на ранок сукупно в чергах на всіх цих напрямках на території Польщі в бік України очікують можливості проїзду понад 2400 вантажних транспортних засобів, — сказав речник Держприкордонслужби Демченко.
Найбільша черга — на пунктах пропуску «Краківець» та «Ягодин».
Нагадаю, що «Ягодин» — це найбільший інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон 1200−1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну… Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, їх не пропускають, — додав речник.
Легкові автомобілі та автобуси можуть вільно перетинати кордон, фермери не заважають їхньому руху.
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