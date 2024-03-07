оккупанты заявили о налете дронов на три области рф. Фото:

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Атака дронів відбулася на російську федерацію у ніч на 7 березня.

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У трьох областях країни-агресора працювала протиповітряна оборона нібито атаку безпілотників. Вибухи гриміли у Курській, Брянській та Тульській областях. Про це Міністерство оборони російської федерації 7 березня повідомило у Telegram.

У цьому відомстві традиційно звинуватили у нальоті Україну й відзвітували про «припинення спроби» атаки БПЛА літакового типу по неназваних об'єктах на території рф.

Окупанти заявили про нібито перехоплення та збиття одного безпілотника над Курською областю, трьох БПЛА над Брянською областю та двох дронів над Тульською областю.

Нагадаємо, 6 березня українські дрони двічі за день атакували Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат у Курській області. БПЛА влучили прямо в резервуар із паливом на території підприємства, що спричинило масштабну пожежу.