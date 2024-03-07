Норвегия профинансирует закупку боеприпасов для ВСУ. Фото:

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Ініціативу Чехії щодо закупівлі 800 тис. снарядів для України підтримала Норвегія.

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Осло виділить 153 млн дол. на ініціативу чеської сторони щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ в третіх країнах. Відповідну заяву 7 березня зробив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре, передає прес-служба норвезького уряду.

Норвегія підтримує Україну артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і безпосередньо від промисловості. Сьогодні ми вирішили внести до 1,6 млрд норвезьких крон в ініціативу, організовану Чехією, щоб якнайшвидше забезпечити Україну такими необхідними артилерійськими боєприпасами, — зазначив він.

Нагадаємо, у лютому чеський президент Петр Павел на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Чехія знайшла 800 тис. снарядів для України у потенційних постачальників за межами Євросоюзу. Це був запасний план, оскільки блок не виконав свою обіцянку передати українським захисникам мільйон снарядів до березня. Однак на його втілення у життя необхідне фінансування.

Нідерланди першими відгукнулися на цю пропозицію, пообіцявши надати 100 млн євро на закупівлю боєприпасів. Бельгія також виділить на це 200 млн євро. Франція та Литва також долучилися до чеської ініціативи.