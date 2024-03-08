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Спецпредставитель Китая в Киеве. Фото: ОП
Спецпредставитель Китая побывал в Украине — деталиhttps://racurs.ua/n193114-specpredstavitel-kitaya-pobyval-v-ukraine-detali.htmlРакурс
Спеціальний представник Китаю з питань Євразії Лі Хуей 7 березня відвідав Україну.
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У Києві він зустрівся з українськими посадовцями. Китайську делегацію поінформували про ситуацію на полі бою, функціонування «зернового коридору», повернення військовополонених і депортованих українських дітей, а також захист прав цивільних заручників. Крім того, було обговорено українську формулу миру. Про це повідомили в Офісі президента.
Також китайській делегації показали уламки збитої ракети КНДР й іншої зброї, які передають росії й яку та використовує для атак по українських містах.
Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Банкова цінує партнерство з КНР й сподівається, що ці перемовини стануть іще одним кроком до поглиблення та зміцнення україно-китайських відносин.
Нагадаємо, спеціальний представник Китаю Лі Хуей 3 березня відвідав Москву, де зустрівся з заступником голови МЗС росії Михайлом Галузіним. У росії за підсумками зустрічі заявила, що будь-які врегулювання війни неможливі без її участі та врахування її інтересів.
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