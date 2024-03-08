COVID-19 может храниться в организме более года

https://racurs.ua/n193129-koronavirus-mojet-sohranyatsya-v-organizme-dolshe-chem-schitalos-uchenye.html

Ракурс

На початку пандемії коронавірусу вважалося, що COVID-19 — це тимчасове захворювання. Але все більше пацієнтів продовжували мати такі симптоми, як затуманення свідомості, проблеми з травленням і судинами, протягом місяців або навіть років.

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Американські вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що вірус SARS-CoV-2 може зберігатися в крові та тканинах пацієнтів понад рік після завершення гострої фази хвороби, повідомляє видання EurekAlert.

Вчені отримали такі дані, провівши два дослідження:

у межах першого вони вивчили зразки крові 171 людини, які були інфіковані COVID. Використовуючи надчутливий тест на спайковий білок коронавірусу, який допомагає SARS-CoV-2 проникати в клітини людини, вчені виявили, що у деяких людей вірус все ще був присутній навіть через 14 місяців після зараження;

оскільки вважається, що коронавірус зберігається в тканинних резервуарах, вчені звернулися до Банку тканин, який містить зразки, пожертвувані пацієнтами. Вони виявили фрагменти вірусної РНК протягом двох років після інфікування, хоча не було жодних доказів того, що людина повторно інфікувалася. Фрагменти були виявлені у сполучній тканині, де розташовані імунні клітини, що свідчить про те, що вірусні фрагменти викликали атаку імунної системи. У деяких зразках дослідники виявили, що вірус може бути активним.

Ці два дослідження надають одні з найпереконливіших доказів того, що антигени COVID можуть зберігатися в деяких людей, навіть якщо ми вважаємо, що вони мають нормальну імунну відповідь, — наголошують учені.

Тепер учені розпочали клінічні випробування, щоб встановити, чи можуть противірусні препарати видалити вірус і покращити здоров’я людей із тривалим COVID.

Джерело: EurekAlert