Министр климата Финляндии прибыл в Киев, чтобы обсудить ущерб от войны

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Кай Мюккянен, фото: Gazeta.fi
Министр климата Финляндии прибыл в Киев, чтобы обсудить ущерб от войныhttps://racurs.ua/n193128-ministr-klimata-finlyandii-pribyl-v-kiev-chtoby-obsudit-uscherb-ot-voyny.htmlРакурс
До Києва сьогодні, 8 березня, прибув міністр клімату Фінляндії Кай Мюккянен, щоб обговорити шкоду, завдану війною довкіллю, енергетичну ситуацію в Україні, підтримку Фінляндії у відновленні України та допомогу українському енергетичному сектору.
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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.
Окрім величезних людських страждань, спричинених агресивною війною росії, було завдано величезної шкоди навколишньому середовищу, наслідки якої впливатимуть на Україну та українців ще довго в майбутньому, — наголошують у міністерстві.
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