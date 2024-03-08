Министр климата Финляндии прибыл в Киев, чтобы обсудить ущерб от войны

Кай Мюккянен, фото: Gazeta.fi

https://racurs.ua/n193128-ministr-klimata-finlyandii-pribyl-v-kiev-chtoby-obsudit-uscherb-ot-voyny.html

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До Києва сьогодні, 8 березня, прибув міністр клімату Фінляндії Кай Мюккянен, щоб обговорити шкоду, завдану війною довкіллю, енергетичну ситуацію в Україні, підтримку Фінляндії у відновленні України та допомогу українському енергетичному сектору.

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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.