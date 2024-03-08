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Ракурс
Кай Мюккянен, фото: Gazeta.fi

Министр климата Финляндии прибыл в Киев, чтобы обсудить ущерб от войны

8 мар 2024, 16:58
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До Києва сьогодні, 8 березня, прибув міністр клімату Фінляндії Кай Мюккянен, щоб обговорити шкоду, завдану війною довкіллю, енергетичну ситуацію в Україні, підтримку Фінляндії у відновленні України та допомогу українському енергетичному сектору.


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Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань довкілля та клімату Фінляндії.

Окрім величезних людських страждань, спричинених агресивною війною росії, було завдано величезної шкоди навколишньому середовищу, наслідки якої впливатимуть на Україну та українців ще довго в майбутньому, — наголошують у міністерстві.

Источник: Ракурс


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