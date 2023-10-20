Колоссальную сумму ущерба окружающей среде в результате российской агрессии озвучил Денис Шмигаль. Фото:

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Загальні збитки довкіллю внаслідок російської агресії станом на 20 жовтня 2023 року складають понад 2 трлн грн або 55,6 млрд євро.

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Половина з цих збитків виникла через забруднення повітря від лісових пожеж, ракетні атаки та горіння нафтопродуктів. Забруднення земель оцінили в понад 980 млрд грн, а водойм — 60 млрд грн. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час виступу на міжнародному форумі «United for Justice. United for Nature».

За словами Шмигаля, російський теракт на Каховській ГЕС став найбільш масштабним актом екоциду за останні 70 років. За даними Міндовкілля, загальні збитки лише від цього теракту перевищують 146 млрд грн або 3,8 млрд євро.

Внаслідок руйнування греблі без води опинилися зрошувальні системи сільгоспугідь, на яких вирощувалося близько 2 млн т зерна на рік. Це становить 70% від експортованого Україною зерна до Африки у 2022 році.

Український прем'єр додав, що на Саміті Ради Європи у Рейк’явіку був запроваджений Міжнародний реєстр збитків унаслідок війни, який також містить і екологічну складову. Це перший елемент компенсаційного механізму, який складається з трьох складових — реєстру збитків, комісії з розгляду заяв і компенсаційного фонду.

Шмигаль наголосив, що компенсація збитків довкіллю має відбуватися за рахунок конфіскованих російських активів.

Нагадаємо, у січні міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що з 24 лютого 2022 року рф завдала українській екології збитків на 35,3 млрд дол, а мільйони гектарів заповідних зон опинилися під загрозою.