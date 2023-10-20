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Армия россии нанесла ракетный удар по дачному кооперативу. Фото: ОПУ

Оккупанты нанесли ракетный удар по кооперативу в Кривом Роге, есть жертва

20 окт 2023, 21:17
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Російські окупанти ввечері 20 жовтня завдали ракетного удару по Кривому Розі.


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Ворог ракетою по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу загинув 60-річний чоловік. Крім того, осколкові поранення отримала 57-річна жінка. Її у важкому стані госпіталізували. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Також внаслідок ракетної атаки сталася пожежа, яку вже приборкали рятувальники. Всі наслідки обстрілу уточнюються.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські окупанти вдарили по Запоріжжю ракетами С-300. Одна з них влучила в багатоквартирний будинок, спричинивши руйнування квартир в одному з підʼїздів з третього до п’ятого поверху. Пошукова операція тривала понад 20 годин. Тоді загинули п’ятеро осіб, ще п’ятьох було травмовано.

Источник: Ракурс


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