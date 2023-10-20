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Украинский дрон уничтожил российский «Солнцепок». Фото:
ВСУ испепелили российский «Солнцепок» под Авдеевкой (ВИДЕО)https://racurs.ua/n188507-vsu-ispepelili-rossiyskiy-solncepok-pod-avdeevkoy-video.htmlРакурс
Українські військові знищили ще одну російську важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок».
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Рідкісну машину спопелили бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Під Авдіївкою ця система висувалась на вогневу позицію для удару по Силах оборони. Ворожу техніку перехопили до удару завдяки ударному FPV-дрону, який скинув кумулятивний заряд у пускову установку із зарядженими боєприпасами. Про це 20 жовтня журналіст Юрій Бутусов повідомив у Telegram.
На кадрах, які розлетілися соцмережами, видно, що внаслідок детонації боєкомплекту з термобаричними ракетами машина була повністю знищена разом з екіпажем, що складався з трьох осіб.
За інформацією видання «Мілітарний», російську вогнеметну систему знищили південніше Водяного, що на правому фасі Авдіївського виступу. Воно знаходиться в 3−5 км від лінії бойового зіткнення.
Нагадаємо, у жовтні СБУ під час розвідки зафіксувала позицію «Солнцепьока» на одному з напрямків. Ця система мала атакувати позиції Сил оборони, які здійснюють контрнаступ. Координати ворожої цілі передали ракетникам, які одним ударом реактивної ракети з HIMARS знищили російську вогнеметну систему.
Джерело: «Мілітарний»
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