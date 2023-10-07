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Ракурс
HIMARS одним ударом знищив російський «Солнцепьок». Фото:

HIMARS знищив російський «Солнцепьок» за наводкою СБУ (ВІДЕО)

7 жов 2023, 14:51
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Російська тяжка вогнеметна система «Солнцепьок» була знищена одним ударом в Україні.


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Співробітники Запорізького управління СБУ під час розвідки зафіксували позицію «Солнцепьока», який російський військово-промисловий комплекс вважає своєю гордістю. Ця система мала атакувати позиції Сил оборони, які здійснюють контрнаступ на цьому напрямку. Про це 7 жовтня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Спецслужба передала координати ворожої машини українським військовим, які знищили її разом з екіпажем та повним боєкомплектом. По ворогу вдарили реактивною ракетою з HIMARS.

Ефектне відео знищення «Солнцепьока» СБУ опублікувала в соцмережах.

Нагадаємо, у вересні аеророзвідники 27-ї бригади Національної гвардії знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепек» за допомогою боєприпасу, який скинули з повітря.

Джерело: Ракурс


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