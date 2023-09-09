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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Припекли «Солнцепек» — нацгвардійці знищили російську вогнеметну систему (ВІДЕО)

9 вер 2023, 16:23
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Аеророзвідники 27-ї бригади Національної гвардії знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепек».


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Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Припекли «Солнцепек». Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії, — зазначив Клименко. — Працюємо системно по техніці ворога.

На відео можна побачити, як на виявлений з повітря «Солнцепек» здійснюється скидання вибухового пристрою, після чого на землі спостерігається вибух.

Джерело: Ракурс


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