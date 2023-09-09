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Уничтожение российской военной техники, скриншот видео
Припекли «Солнцепек» — нацгвардейцы уничтожили российскую огнеметную систему (ВИДЕО)https://racurs.ua/n187075-pripekli-solncepek-nacgvardeycy-unichtojili-rossiyskuu-ognemetnuu-sistemu-video.htmlРакурс
Аеророзвідники 27-ї бригади Національної гвардії знищили російську важку вогнеметну систему «Солнцепек».
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Відповідне відео сьогодні, 9 вересня, у своєму Telegram-каналі опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
Припекли «Солнцепек». Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії, — зазначив Клименко. — Працюємо системно по техніці ворога.
На відео можна побачити, як на виявлений з повітря «Солнцепек» здійснюється скидання вибухового пристрою, після чого на землі спостерігається вибух.