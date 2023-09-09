росія може збільшити виробництво артилерійських снарядів, фото: «Головне в Україні»

https://racurs.ua/ua/n187074-rosiya-zbilshyt-vyrobnyctvo-snaryadiv-prote-yih-vse-sche-ne-vystachatyme-reuters.html

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росія, можливо, зможе збільшити виробництво артилерії в найближчі кілька років приблизно до 2 млн снарядів на рік, що приблизно вдвічі перевищує попередні очікування Заходу, проте все ще далеко не відповідає потребам Москви для війни проти України.

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Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на неназваного західного чиновника.

За інформацією співрозмовника видання, росія, за оцінками, минулого року випустила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.

У них таке скрутне становище, — зазначив чиновник. — Якщо ви витратили 10 млн патронів минулого року, і ви перебуваєте в центрі бою, і ви можете виробляти лише 1−2 млн снарядів на рік, я не думаю, що це дуже сильна позиція.

Він зазначив, що інші російські інвестиції в оборонний сектор також можуть дозволити Москві виробляти близько 200 танків на рік, що також вдвічі перевищує попередні оцінки Заходу, сказав чиновник. Але це також, далеко від того, що потрібно рф після важких втрат в Україні.

Джерело: Reuters