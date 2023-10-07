Фото з Ізраїлю публікує Reuters

https://racurs.ua/ua/n188046-nadzvychaynyy-stan-zaprovadyly-po-vsiy-terytoriyi-izrayilu-foto.html

Ракурс

На всій території Ізраїлю оголошено надзвичайний стан.

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Влада вирішила закликати якнайбільше поліцейських-добровольців, припинити курси та повністю озброїти всі сили по всій країні. Тим часом ЦАХАЛ поки не повернув під контроль жодну з територій на півдні Ізраїлю, які атакували бойовики ХАМАСу. Зараз там тривають бої. Про це пише ізраїльське видання Haaretz.

У мережі з’явилася інформація про те, що ракетами була атакована друга по величині електропідстанція Ізраїля «Рутенберг».

На цей час відомо про 22 загиблих та щонайменше 545 поранених внаслідок ракетних обстрілів і атак бойовиків. У Міністерстві охорони здоров’я Ізраїлю заявили, що всі лікарні в радіусі до 80 км від кордону Гази працюють в умовах підвищеної готовності.

ЗМІ пишуть, що напружена ситуація спостерігається в аеропорту імені Бен-Гуріона в Тель-Авіві. Багато людей намагаються покинути країну. У столиці Ізраїлю лунають звуки сирен, працює протиповітряна оборона.

А Армія оборони Ізраїлю в рамках операції «Залізні мечі» завдає ударів по цілях в секторі Гази. Станом на 12.00 було відомо про 20 ліквідованих бойовиків та сотні поранених.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й проникли на ізраїльську територію. У низці регіонів оголосили режим надзвичайної ситуації, а Армія оборони Ізраїлю одночасно обороняє країну та завдає ударів по угрупованню ХАМАС у Секторі Газа.

Джерело: Haaretz