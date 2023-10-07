Посольство України дало рекомендації українцям в Ізраїлі. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n188043-posolstvo-ukrayiny-v-izrayili-dalo-rekomendaciyi-ukrayincyam-u-zoni-boyovyh-diy.html

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Українці в Ізраїлі, які опинилися у зоні бойових дій, повинні дотримуватися інструкцій місцевої влади.

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У разі обстрілів у населених пунктах вмикатимуть сирени. Ігнорувати сигнали повітряної тривоги не варто, потрібно швидко спуститися в укриття. Для отримання додаткової інформації потрібно слідкувати за сайтом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю. Про це повідомили посольство України в Ізраїлі в Facebook.

А в разі потрапляння у надзвичайні ситуації українцям необхідно звернутися до посольства України в Ізраїлі за телефоном екстреного зв’язку: + 972−546−676−782. Також працює телефон дипломатичного відомства у місті Рамалла: +972−59−823−93−99.

Також МЗС засудило напад на Ізраїль.

Ми висловлюємо підтримку Ізраїлю в його праві захищати себе та свій народ, — наголосили у відомстві.

Тим часом речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко повідомив, що українців серед постраждалих внаслідок бойових дій в Ізраїлі наразі немає.

Нагадаємо, 7 жовтня палестинські бойовики завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю й проникли на ізраїльську територію. У низці регіонів оголосили режим надзвичайної ситуації, а армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала операцію «Залізні мечі» проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа.